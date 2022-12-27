الرئيس الإسرائيلي: أتطلع لتسلم أوراق اعتماد السفير التركي الجديد

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إنه يتطلع لتسلم أوراق السفير التركي الجديد لدى تل أبيب.

جاء ذلك في تغريدة نشرها هرتسوغ باللغتين العبرية والتركية الثلاثاء، تعليقا على تقديم السفيرة الإسرائيلية الجديدة أوراق اعتمادها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أرفقها بفيديو لعزف النشيد الوطني الإسرائيلي (الأمل).

وكتب هرتسوغ: "من المثير سماع نشيد الأمل مرة أخرى في القصر الرئاسي في أنقرة، أثناء تقديم أوراق اعتماد السفيرة الإسرائيلية في تركيا إيريت ليليان أوراق اعتمادها للرئيس أردوغان".

ووصف الرئيس الإسرائيلي هذه الخطوة بـ"المهمة" بين بلاده وتركيا.

وأضاف هرتسوغ: "أتطلع إلى تسلم أوراق اعتماد السفير التركي في إسرائيل قريبا".

من جانبها، قالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إنه "بعد 4 سنوات بدون سفير، قدمت ليليان أوراق اعتمادها للرئيس التركي".

وتوقعت القناة أن يقدم السفير التركي أوراق اعتماده في غضون أسبوعين إلى الرئيس الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا وإسرائيل قررتا في 17 أغسطس/آب الماضي، رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى سفير، ضمن جهودهما لتطبيع العلاقات الثنائية.