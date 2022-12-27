تركيا.. ضبط وإنقاذ مئات المهاجرين في عمليات متفرقة

نجحت فرق خفر السواحل التركية من ضبط وإنقاذ مئات المهاجرين غير النظاميين في عمليات متفرقة.

ووفق بيانات صادرة عن قيادة خفر السواحل، الإثنين، تم انقاذ 384 مهاجراً، فضلا عن ضبط 168 آخرين، في عمليات قبالة شواطئ ولايات إزمير وموغلا وجناق قلعة وباليكسير وأيدن.

وأنقذت الفرق 182 مهاجراً أجبرتهم اليونان للعودة إلى المياه الإقليمية التركية، قبالة سواحل إزمير، كما ضبطت 21 آخرين كانوا يحاولون الذهاب إلى اليونان.

وفي ولاية موغلا، ضبطت الفرق 147 مهاجراً كانوا يحاولون مغادرة تركيا بطرق غير قانونية على متن قوارب مطاطية ومركب شراعي.

كما أنقذت 29 مهاجراً كانوا على متن جزيرة صغيرة بعد طلبهم المساعدة، حيث تم نقلهم إلى اليابسة.

في ولاية جناق قلعة، تم إنقاذ 61 مهاجراً قبالة شواطئ قضاء أيفاجيك، بعد ما دفعهم الجانب اليوناني نحو المياه الإقليمية التركية.

كما أنقذت الفرق 73 مهاجراً ، قبالة سواحل أيفاليك بولاية باليكسير، بعدما صدهم الجانب اليوناني.

وتم إنقاذ 39 مهاجراً قبالة شواطئ قوش أداسي وديديم في ولاية أيدن، اعترضهم الجانب اليوناني وأرغمهم على التوجه إلى المياه الإقليمية لتركيا.

وأحيل المهاجرون إلى مديريات الهجرة في الولايات المذكورة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.