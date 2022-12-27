مجلس التنسيق الاقتصادي التركي يجتمع برئاسة فؤاد أوقطاي

ترأس نائب الرئيس التركي، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي في العاصمة أنقرة.

وأفاد بيان صادر عن المجلس، أن الاجتماع برئاسة فؤاد أوقطاي أجرى تقييمًا عامًا للعام 2022، وتطرق إلى التطلعات والتوقعات للعام 2023.

وأشار أن الاجتماع بحث بشكل مفصل تطورات التجارة الخارجية بالنظر إلى التطورات في أسعار الطاقة والسلع.

وبيّن أن الاجتماع تناول أيضًا الجهود الحالية لتقليل الاعتماد على الخارج على المدى المتوسط والطويل، ومجالات إنتاج الطاقة القائمة على التقنيات الجديدة.

وحضر الاجتماع وزراء العمل والضمان الاجتماعي وداد بيلغين، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والخزانة والمالية نور الدين نباتي، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والزراعة والغابات وحيد كيريشجي، والتجارة محمد موش.

كما حضر الاجتماع رئيس الاستراتيجية والميزانية في الرئاسة إبراهيم شنل، ورئيس البنك المركزي شهاب كاوجي أوغلو، وممثلو المؤسسات المعنية.