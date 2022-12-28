أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفيرة إسرائيل لدى تركيا

تسلم الرئيس رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء، أوراق اعتماد سفيرة إسرائيل في تركيا إيريت ليليان، للمرة الأولى منذ 2018.

وقالت ليليان التي شغلت سابقًا منصب القائمة بالأعمال الإسرائيلية في أنقرة، عبر تويتر "عشت لحظة مؤثرة جدًا ظهر هذا اليوم عندما قدمت أوراق اعتمادي إلى الرئيس". وأضافت "نتطلع إلى مزيد من التطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية".

وأعلن البلدان في آب/أغسطس استئناف العلاقات الدبلوماسية وعودة السفيرين بعد أشهر من التقارب.

عيّنت تركيا سفيراً في إسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر بعد غياب استمر أربع سنوات. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن صقر أوزكان تورونلار سيقدم "قريباً" أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.

توترت العلاقات بين البلدين عام 2010 بعد الهجوم الدامي الذي شنته القوات الإسرائيلية على السفينة التركية مافي مرمرة أثناء محاولتها إيصال مساعدات إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي وتسيطر عليه حركة حماس الإسلامية.

وفي أيار/مايو 2018، استدعت تركيا سفيرها في تل أبيب وطردت السفير الإسرائيلي في أنقرة وكذلك القنصل العام الإسرائيلي في اسطنبول بعد مقتل حوالى خمسين فلسطينيًا على يد الجيش الإسرائيلي في غزة. وردت إسرائيل بطرد القنصل العام التركي في القدس.