توقيع اتفاقية تعاون في مجال القضاء بين تركيا والجزائر

وقعت أكاديمية العدل التركية مع المدرسة العليا للقضاء في الجزائر اتفاقية للتعاون في مجال القضاء.

وقال مراسل الأناضول، إن الاتفاقية وقعت في الجزائر الثلاثاء، بحضور نائب وزير العدل التركي حسن يلماز ورئيس أكاديمية العدل التركية محي الدين أوزدمير وسفيرة أنقرة لدى الجزائر ماهينور غوكتاش.

ومن الجانب الجزائري، حضر وزير العدل عبد الرشيد طبي، والمدير العام المدرسة العليا للقضاء عبد الكريم جادي، وعدد من المسؤولين.

وأوضح يلماز في حديثه للأناضول، أن الاتفاقية تهدف إلى تدريب القضاة والمدعين العامين وتبادل المعلومات والتعاون في المجال القضائي.

وأضاف أن زيارات الوفود الوزارية بين البلدين ستعزز التعاون في المجال القضائي كما هو الحال في المجالات التجارية والسياسية والاقتصادية.