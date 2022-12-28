رئيس مجلس وزراء قرغيزيا يؤكد أن بلاده تتابع منتجات الصناعات الدفاعية التركية عن كثب

صرح رئيس مجلس وزراء قرغيزيا "أكيلبيك جاباروف"، أن بلاده تتابع منتجات الصناعات الدفاعية التركية عن كثب.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، اليوم الأربعاء، وفق مصادر صحفية.

وأبلغ جاباروف السلام من الرئيس صدير جاباروف للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والشعب التركي.

وعبر عن سعادته الكبيرة للتعاون المتنامي بين قرغيزيا وتركيا في جميع المجالات.وأكد أن قرغيزيا تتابع منتجات الصناعات الدفاعية التركية عن كثب لا سيما الطائرة المسيرة المسلحة "بيرقدار قزيل إلما".

بدوره، أعرب أوقطاي عن ترحيبه بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، وخاصة في مجالات التجارة والتعليم.

وتمنى نائب الرئيس التركي استمرار التعاون بشكل متزايد بين الجانبين.

كما أبلغ أوقطاي السلام من الرئيس أردوغان لنظيره القرغيزي جاباروف.