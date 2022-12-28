وزير الدفاع التركي يلتقي مع نظيره السوري في موسكو

أعلنت وزارة الدفاع التركية تنظيم اجتماع في العاصمة الروسية موسكو ضم وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا، ورؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان الأربعاء، أن الاجتماع ضم وزراء الدفاع التركي خلوصي أقار والروسي سيرغي شويغو والسوري علي محمود عباس، بالإضافة إلى رؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة.

وأضاف البيان أن الاجتماع التركي الروسي السوري في موسكو ناقش الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين والمكافحة المشتركة للتنظيمات الإرهابية في سوريا.

وأكد اتفاق المجتمعين في اللقاء "الذي عقد في أجواء بناءة"، على استمرار الاجتماعات الثلاثية "من أجل ضمان الاستقرار والحفاظ عليه في سوريا والمنطقة".