تشاوش أوغلو: لم نعقد أي لقاء مع رأس النظام السوري

أكد وزير الخارجية، مولود تشاوش أوغلو، على ضرورة تأمين عودة آمنة للاجئين السوريين إلى سوريا.

جاء ذلك في كلمة له، الخميس بالعاصمة أنقرة، في "اجتماع تقييم نهاية العام" في وزارة الخارجية التركية.

وأضاف الوزير أن النظام السوري يرغب بعودة السوريين، مؤكداً على أنه "من المهم أن يتم ذلك بشكل إيجابي مع ضمان سلامتهم."

وفيما يخص الاجتماع الثلاثي في موسكو، بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وسوريا، وصفه تشاوش أوغلو بـ "المباحثات المفيدة".

وأكد الوزير التركي على ضرورة وأهمية التواصل مع النظام السوري لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، ولضمان عودة آمنة للاجئين.

وأضاف أن تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي (ذراع "بي كي كي" في سوريا)، "خطر" يهدد بلاده، معتبراً أن تهديده لسوريا أكبر، لكونه يمتلك "أجندة انفصالية".

وفي سياق التواصل مع النظام السوري، قال تشاوش أوغلو إن المرحلة التالية في خارطة الطريق، هي عقد اجتماع على صعيد وزيري خارجية البلدين، مبيناً أنه لم يتم بعد تحديد التوقيت بشأن ذلك.

ونفى الوزير التركي أن يكون قد عقد لقاءً مع رأس النظام السوري، مردفاً: "لم يتم لقاء مع الأسد على مستوى الوزير ولا على أي مستوى سياسي آخر."

تشاوش أوغلو أكد مواصلة بلاده بحزم، مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن الخلافات بين أنقرة ودمشق، حالت دون تأسيس تعاون بينهما في هذا المجال.

وأشار إلى إمكانية العمل المشترك مستقبلاً، في حال تشكلت أرضية مشتركة بين البلدين فيما يخص مكافحة الإرهاب.

في سياق آخر، قال تشاوش أوغلو إن تركيا أعلنت صراحة بأن واشنطن "أخلّت التوازن بشأن اليونان وقبرص، وتقديمها هذا الكم من السلاح لأثينا مؤشر واضح على إخلالها به."