قبرص التركية تشترط الاعتراف بها قبل أي اتفاق

اشترط رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، الاعتراف ببلاده كدولة مستقلة قبل توقيع أي اتفاق يخص تسوية الوضع في الجزيرة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها تتار خلال لقاء مع رجال أعمال أتراك على هامش زيارة إلى غرفة تجارة العاصمة التركية أنقرة، الخميس.

وقال تتار إن أي اتفاق في قبرص، يمكن أن "يبرم بين الدولة التركية في الشمال وجمهورية قبرص التي تحولت إلى جمهورية رومية بالجنوب".

وأضاف: "إذا كان هذا الاتفاق سيتحقق فإنه يجب أولًا الاعتراف بالدولة التركية في الشمال".

وشدّد على ضرورة ضمان أمن جمهورية شمال قبرص التركية وتعزيز قوتها في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح أن أمن القبارصة الأتراك مهم بالنسبة إلى مصالح تركيا والعالم التركي الوطنية في المنطقة.