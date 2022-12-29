وزارة الخارجية التركية: علاقات التعاون مع السعودية تتطور في عدة المجالات

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن تطبيع العلاقات بين تركيا والسعودية جرى بسرعة، وأن علاقات التعاون بين الجانبين تتطور في العديد من المجالات بما فيها مجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال صحفي بخصوص تطبيع العلاقات مع السعودية والتعاون بين الجانبين في مجال المسيرات، الخميس بالعاصمة أنقرة، خلال "اجتماع تقييم نهاية العام" الذي يتضمن فعاليات وزارة الخارجية التركية.

وأضاف: "في الآونة الأخيرة على وجه الخصوص، هناك المزيد من التصميم من الجانب السعودي على التعاون الوثيق مع تركيا، ونحن نرحب بذلك ".

واوضح تشاوش أوغلو: "تطبيع علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية جرى بسرعة، لذا فإن تعاوننا في العديد من المجالات يتطور، بما في ذلك صناعات الدفاعية".

وتابع: "ليس من الصواب أن نعزو تعاون في الصناعات الدفاعية إلى منتج ما، وحتى في هذا الصدد فقد جاء عرض الإنتاج المشترك (للمسيرات) من الجانب السعودي".

وبخصوص زيارة وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إلى تركيا والمساعدة التي طلبها من تركيا لاستمرار وقف إطلاق النار في بلاده قال تشاووش أوغلو :"نبذل جهوداً بهذا الصدد".