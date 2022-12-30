أنقرة.. إنقاذ 32 مهاجراً دفعتهم اليونان إلى المياه التركية

أنقذت قيادة خفر السواحل التركية 32 مهاجراً غير نظامي دفعتهم قوات يونانية قسراً إلى المياه الإقليمية لتركيا قبالة سواحل ولاية أيدن (غرب).

وقالت القيادة في بيان الخميس، إنها تلقت بلاغاً بوجود مهاجرين على متن زورق مطاطي قبالة سواحل منطقة قوش أداسي التابعة لأيدن.

وأوضح البيان أن القيادة أرسلت فريقا تابعاً لها إلى المنطقة ليتم إنقاذ 32 مهاجراً على متن الزورق.

وأظهرت التحريات أن قوات يونانية دفعت المهاجرين قسراً إلى المياه الإقليمية التركية، أنهم نقلوا إلى مديرية الهجرة في أيدن لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.