وزير الدفاع التركي يتفقد الوحدات العسكرية بجزيرة غوكتشه في بحر إيجة

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار وقادة الجيش، اليوم الجمعة، الوحدات العسكرية في جزيرة غوكتشه أدا ببحر إيجة غربي البلاد.

وذكرت مصادر صحفية أن رئيس هيئة الأركان العامة يشار غولر، وقادة القوات البرية موسى أفسفر، والبحرية أرجمنت طاطلي أوغلو، والجوية أتيلا غولان، رافقوا الوزير في زيارته إلى غوكتشه أدا التي تعتبر أكبر جزيرة تركية بمساحة 279 متر مربع، وتتبع إداريا لولاية جناق قلعة.

وأوضح أن والي جناق قلعة إلهامي أقتاش، وقائد الفيلق الثاني بالجيش التركي راسم يلدز، كانا في مقدمة مستقبلي أقار وقادة الجيش في مطار الجزيرة.

وفي معرض زيارته لقائم قامية الجزيرة، كتب أقار في دفتر شرف الزيارات: "إنه لمن دواعي سروري زيارة جزيرة غوكتشه أدا إحدى المناطق الفريدة في بلادنا، وإحدى قلاع الوطن الأزرق (المياه التركية) في بحر إيجة".