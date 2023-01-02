أردوغان: حققنا صادرات قياسية تجاوزت 254 مليار دولار عام 2022

أعلن رئيس تركيا أن تركيا تمكنت من إنهاء عام 2022 بأعلى صادرات على الإطلاق، بالرغم من التحديات العالمية التي ألقت بظلالها على آفاق التجارة محليا وعالميا.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في اجتماع لمجلس المصدرين الأتراك الاثنين بمدينة إسطنبول للإعلان عن أرقام التجارة الخارجية، إن الصادرات حققت 254.2 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 12.9% على أساس سنوي.

وقال أردوغان: "هذا هو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق في تاريخ الجمهورية. هدفنا هو ضمان أن تحتل تركيا مكانتها بين أكبر 10 دول ذات أعلى صادرات في العالم".

وكانت الصادرات أنهت عام 2021 عند مستوى قياسي بلغ 225.4 مليار دولار، فيما تتوقع الحكومة والاقتصاديون أن يصل إلى 250 مليار دولار عام 2022.

وأضاف الرئيس: "لقد زدنا صادراتنا سبعة أضعاف بالضبط من 36 مليار دولار عندما بدأنا قبل 20 عامًا".

كانت الصادرات أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في تركيا وحققت أرقامًا قياسية خلال عام 2022.

ومع ذلك، أدى التباطؤ العالمي إلى إعاقة الطلب الأجنبي، ولا سيما بين أكبر شركاء تركيا التجاريين، وعلى رأسهم أوروبا.

قال أردوغان إن الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي زادت بنسبة 12% في عام 2022، بينما أكملت حوالي 10 آلاف شركة صادراتها الأولى في نفس الفترة.

كما شدد الرئيس على أن الصادرات التي تمت باستخدام الليرة التركية بلغت قرابة 350 مليار ليرة تركية (19 مليار دولار) العام الماضي.

وأضاف أردوغان أن "عدد الدول والمناطق التي نصدر إليها بعملتنا الوطنية بلغ 197 دولة".

وأوضح أن الصادرات التركية إلى دول الشرق الأدنى والشرق الأوسط زادت خلال العام الفائت بنسبة 19.3 بالمئة، وإلى دول أمريكا الشمالية 17.1 بالمئة، وإلى البلدان الأوروبية خارج الاتحاد 16 بالمئة، وإلى منطقة شمال إفريقيا 9.8 بالمئة.

وأضاف الرئيس التركي أن صادرات قطاع الخدمات حققت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المنصرم عائدات وصلت إلى 76.4 مليار دولار.

واستطرد قائلا: "بفضل النجاح الكبير الذي حققناه في تصدير السلع والخدمات، أنشأنا اقتصادا تصديريا قويا وصل إلى 350 مليار دولار".

وفيما يخص قطاع المسلسلات والأفلام، أوضح أن تركيا تحتل المرتبة الثانية عالميا في صادرات المسلسلات التلفزيونية بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الرئيس أردوغان أن بلاده تسعى حاليا لإيصال المسلسلات التلفزيونية إلى 1.5 مليار مشاهد في جميع أنحاء العالم.

وتطرق إلى صادرات الخدمات الصحية، قائلا: "حددنا هدفنا في هذا المجال بمبلغ 5 مليارات دولار لعام 2023".