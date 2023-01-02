تركيا: تحييد 10 إرهابيين من "بي كي كي" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، تحييد 10 إرهابيين من تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي"، في مناطق عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، شمالي سوريا.

وأضافت في بيان، أن القوات التركية تواصل شمالي سوريا، كفاحها ضد الإرهابيين الذين يستهدفون أراضي بلادها.

وفي السياق، قامت القوات التركية بتحييد 10 إرهابيين من تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي"، في مناطق عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عدة شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي".

وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلو مترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.