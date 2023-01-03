السلطات التركية ترحل أكثر من 124 ألف مهاجر غير نظامي في 2022

أعلنت المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية، الإثنين، ترحيل 124 ألفاً و441 مهاجراً غير نظامي خلال العام الماضي.

وأشارت المديرية عبر فيديو نشرته في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن 58 ألفًا و758 سورياً عادوا بشكل طوعي إلى المناطق الآمنة شمالي سوريا.

وأكدت منع 280 ألفاً و206 مهاجرين غير نظاميين من دخول البلاد، لافتًا إلى زيادة عدد المهاجرين الذين تم ترحيلهم مقارنة بالعام 2012 بنسبة 161 بالمئة.

وشددت أن 3 ملايين و535 ألفًا و898 سوريًا يقيمون في تركيا حاليًا، مبينة أن 58 ألفًا و758 شخصًا عادوا العام الفائت إلى المناطق الآمنة في سوريا.