تشاوش أوغلو: من السابق لأوانه إجراء محادثات مع النظام السوري على المستوى الرئاسي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن المحادثات مع النظام السوري ستُجرى أولاً على المستوى الوزاري، مضيفاً أنه من السابق لأوانه التخطيط لمحادثات "على المستوى الرئاسي".

وطمأن تشاوش أوغلو المعارضة السورية بشأن مخاوفها من تطبيع تركيا العاقات مع النظام السوري، وذلك في تصريحات له للصحفيين على متن الطائرة في طريق عودته من البرازيل حيث حضر مراسم مراسم تشييع جنازة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه.

وأضاف وزير الخارجية التركي أن المسؤولين في وزارته وفي جهاز الاستخبارات تحدثوا مع ممثلين عن المعارضة السورية، وأنه من المقرر أن يجري محادثات معهم في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وأردف "لن تكون لدينا عملية تطبيع مع النظام السوري وسط اعتراضات من المعارضة السورية، تركيا هي أيضا دولة ضامنة للمعارضة".

وحول محادثاته المقبلة مع نظيريه السوري والروسي، المقرر إجراؤها في موسكو، قال تشاوش أوغلو إنها لن تجري في الموعد الذي اقترحته روسيا وإنهما يعملان لتحديد على مواعيد جديدة.

وتابع: "لدينا الاستعدادات للاجتماع، ونقوم بعمل مشترك لتحويل القضايا التي تمت مناقشتها بين أجهزة الاستخبارات وعلى مستوى وزراء الدفاع إلى خطوات ملموسة، وبالتالي لن يكون لدينا اجتماع واحد أو اجتماع على مدار يوم واحد فقط".

يتبع..