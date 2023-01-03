نائب أردوغان يشيد بالزخم الذي تشهده العلاقات التركية السعودية

أعرب نائب الرئيس التركي عن سعادتهم للزخم الذي تشهده العلاقات بين تركيا والسعودية، في العديد من المجالات.

جاء ذلك في كلمة، الثلاثاء، بالعاصمة أنقرة، في حفل الترويج لفيلم وثائقي تركي حول رحلة الحج.

وأوضح فؤاد أوقطاي أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جدة في أبريل/ نيسان الماضي، وقدوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى أنقرة في يونيو/ حزيران 2022، فتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين.

وأضاف أنهم سعداء للغاية إزاء الزخم الذي تشهده العلاقات التركية السعودية في هذه المرحلة الجديدة، على مختلف الأصعدة.

في سياق متصل، شكر المسؤول التركي السلطات السعودية للجهود التي تبذلها لتنظيم موسم الحج.

وأشار إلى بدء اللقاءات رفيعة المستوى والأعمال المشتركة بين تركيا والسعودية، المتعلقة بالتحضيرات لموسم الحج المقبل لعام 2023.

وفيما يخص مؤتمر الحج المزمع عقده في مدينة جدة السعودية يوم التاسع من يناير/ كانون الثاني الجاري، أكد أوقطاي أنهم سيعملون خلاله على تعزيز مصالح الحجاج الأتراك.