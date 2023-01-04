أردوغان لليونان: حافظوا على هدوئكم فلا شأن لنا مع أثينا ولا نمس من لا يمسنا

خاطب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان قائلاً: حافظوا على هدوئكم فلا شأن لنا مع أثينا ولا نمس من لا يمسنا.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الأربعاء، في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بمقر البرلمان التركي.

وأشاد أردوغان بالصناعات الدفاعية التركية، لافتاً إلى أن بلاده تمكنت في السنوات الأخيرة من إنتاج العديد من الأسلحة المتطورة بإمكاناتها المحلية وخبراتها الوطنية.

وتابع قائلاً: "عندما أعلنا عن صاروخ طيفون، نرى اليونان ترتعش من خوفها، أقول لليونانيين حافظوا على هدوئكم فلا شأن لنا مع أثينا ولا نمس من لا يمسنا".

وأكد أردوغان أن تركيا ستتواجد بقوتها في كل مكان يتعرض فيه الأبرياء للظلم والاضطهاد.

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس التركي عن إجراء تعديل على زيادة رواتب الموظفين الحكوميين والمتقاعدين لتصبح 30 بالمئة بدلا من 25 بالمئة.

وأوضح أن حكومته وفرت الإمكانات اللازمة لرفع الزيادة المعلنة سابقا (25 بالمئة) إلى 30 بالمئة.

وأضاف: "بعد الزيادة المعدلة (30 بالمئة) ارتفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين من 3500 إلى 5500 ليرة تركية (الدولار الواحد يعادل 18.71)".

وأشار إلى أن هذه الزيادة سيتم تطبيقها اعتبارا من يناير/ كانون الأول الجاري.

وخلال الخطاب سرد أردوغان إنجازات حكومته خلال العام 2022، مؤكدا مواصلة الخدمات الهادفة لرفع مستوى معيشة المواطنين خلال العام 2023.

وأكد أن حكومته ستواصل العمل من أجل زيادة نهضة تركيا من خلال برنامجها الاقتصادي القائم على تعزيز الاستثمارات والتوظيف والإنتاج والتصدير.

وتابع: "سنواصل تحويل القوة السياسية والدبلوماسية والعسكرية المتزايدة لتركيا إلى مكاسب من شأنها أن تقدم مساهمات إيجابية في حياة كافة مواطنينا".

وشدد على أن حكومته ستصب اهتمامها خلال العام الجديد على تطوير السكك الحديدية، مبينا أن وزارة النقل ستعمل على إتمام العديد من مشاريع القطارات السريعة التي تربط بين عدد من الولايات.

وفيما يخص مجال الطاقة، قال أردوغان: "يعمل حاليا 8 آلاف عامل في مشروع نقل الغاز الطبيعي الذي اكتشفناه في البحر الأسود إلى نظامنا الوطني".

وأفاد أن إجمالي كمية الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود بلغت 710 مليارات متر مكعب، وأن قيمة الاحتياطي المكتشف تصل إلى 1 تريليون دولار.