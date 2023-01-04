باكستان ترشح أردوغان لنيل جائزة نوبل للسلام

أعلن مجلس الشيوخ الباكستاني، الأربعاء، ترشيحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنيل جائزة نوبل للسلام، وذلك لجهوده خلال الحرب الروسية ـ الأوكرانية.

وقال رئيس المجلس محمد صادق سنجراني، في بيان، إنه نيابة عن الشعب الباكستاني ومجلس الشيوخ، تم ترشيح الرئيس أردوغان لجائزة نوبل للسلام لجهوده خلال الحرب الروسية ـ الأوكرانية، حسب وكالة الأناضول.

وأشار سنجراني إلى أن هذه الحرب تحولت إلى "نقطة اشتعال نووي" يمكن أن تؤدي إلى دمار للعالم أجمع، موضحاً أن أردوغان بمفرده منع وقوع كارثة عالمية بفضل الجهوده الكبيرة والمبادرات الفعالة في الوقت المناسب مع الجانبين الروسي والأوكراني.

ولفت إلى أنه من خلال اتفاقية ممر الحبوب، تم إنقاذ المنطقة من جوع مدمر، مؤكداً أن أردوغان رجل دولة حقيقي، وأنه زعيم شعب يعمل من أجل خير ورفاهية بلده والمنطقة والعالم.

وبيّن سنجراني أن أردوغان لم يثبت فقط قيادته القيمة لبلده أو منطقته، بل إنه يحمل تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في السلام والتسامح والمحبة للبشرية جمعاء.

وأكد أن الرئيس التركي يواصل العمل لإزالة سوء الفهم حول التعاليم الإسلامية والدفاع عن حقوق جميع الناس على قدم المساواة، معربا عن سعادته بترشيح الرئيس التركي لجائزة نوبل للسلام.

من جانبه، أعرب رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، عن شكره لرئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني، على ترشيح الرئيس أردوغان لنيل جائزة نوبل للسلام.

وقال شنطوب في منشور له بالإنجليزية عبر حسابه على تويتر، الأربعاء، مرفقة برسالة محمد صادق سنجراني الموجهة إلى لجنة نوبل النرويجية: "شكراً لكم سيادة الرئيس، نرى ونعلم أنكم صديق حقيقي لتركيا".

يذكر أنه في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن شنطوب، أنه تقدم بطلب لترشيح الرئيس أردوغان لجائزة نوبل للسلام.