حصيلة عمليات الدرك التركي عام 2022 في مكافحة الإرهاب

على قدم وساق تواصل فرق الدرك التركية عملها الدؤوب في الكشف عن العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم "بي كي كي"، وكذلك في مكافحة عمليات التهريب.

وخلال العام 2022 تمكنت قوات الدرك من تحديد أكثر من 150 وكراً في جبال ولاية وان شرقي تركيا، كانت تستخدمها عناصر التنظيم الإرهابية والمهربون في المنطقة.

وخلال العمليات، تمكنت فرق الدرك التركي من مصادرة العديد من الأسلحة وآلاف الخراطيش وكميات كبيرة من المواد اليومية والمعيشية التي يستخدمها الإرهابيون والمهربون.

** عمليات فرق الدرك

وتعمل فرق الدرك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع على مكافحة الإرهاب، ومنع العبور غير الشرعي ومكافحة الهجرة غير النظامية، ومنع تهريب المخدرات وملاحقة المجرمين والخارجين على القانون، كما تسعى جاهدة على نشر السلام والأمن مستخدمة في سبيل ذلك أحدث المعدات والوسائط التكنولوجية.

كما نجحت قوات الدرك العام الماضي في تطهير منطقة جبل "تندورك" بولاية وان من العناصر الإرهابية وضمان الأمن في المناطق الواقعة ضمن مسؤوليتها، وتدمير المخابئ التي يستخدمها الإرهابيون والمهربون في المناطق الجبلية.

وتستخدم فرق الدرك مختلف أنواع المعدات التكنولوجية المتطورة خلال تنفيذ مهامها في الجبال الشاهقة والتلال ذات التضاريس الوعرة والوديان العميقة والمناطق الصخرية في مختلف الظروف الجوية السيئة.

وأطلقت الفرق التابعة لقيادة الدرك التركية مؤخرًا عملية خلال فصل الشتاء، شملت المناطق الجبلية الموجودة عند تقاطع الحدود الإدارية لثلاث ولايات هي وان وشرناق وسعرد.

** اكتشاف مخابئ وضبط أسلحة

ومن خلال عمليات أمنية ناجحة في جميع أنحاء الولاية (وان) العام الماضي، تمكنت فرق قيادة الدرك من تحديد موقع وتدمير أكثر من 150 مخبأ وملجأ كان يستخدم من قبل الإرهابيين والمهربين في جبال ولاية وان.

كما تمكنت فرق الدرك التركية خلال العمليات من ضبط مجموعة من الأسلحة، وهي عبارة عن 65 بندقية كلاشنيكوف و7 مسدسات وبندقيتان من طراز G-3، وما يقرب من 160 ألف طلقة من أسلحة مختلفة، و6 بنادق صيد.

وضبط أكثر من 120 قنبلة يدوية، و7 بنادق آلية 9 بيكسيس، و3 قاذفات صواريخ، وأكثر من 250 مخزنا، و80 قاذفة صواريخ، و76 عبوة ناسفة يدوية الصنع.

وتمكنت فرق الدرك أيضاً من ضبط 3 قذائف هاون، و337 قذيفة مضادة للطائرات، إضافة إلى 7 مناظير رؤية ليلية ونهارية، وقاذفتا لهب، و4 بنادق قنص، إضافة إلى أطنان من المواد اليومية والمعيشية.