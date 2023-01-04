على رأسها القدس.. تركيا والإمارات تبحثان قضايا إقليمية

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، آخر التطورات في أفغانستان والقدس.

ووفق بيان صادر عن الخارجية التركية، جرى اتصال هاتفي بينهما مساء الثلاثاء.

وأوضح البيان أن تشاوش أوغلو وابن زايد ناقشا المخاوف المشتركة من الحظر الذي تفرضه حكومة طالبان على تعليم الفتيات واستبعادهن من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية الوطنية والدولية.

وأعرب الوزير التركي عن أمل أنقرة في عدول طالبان عن القرار، مؤكداً أهمية تنسيق الجهود مع الإمارات بهذا الخصوص، لا سيما داخل منظمة التعاون الإسلامي.

من جانبه اعتبر الوزير الإماراتي حظر التعليم للفتيات "انتهاكا لحقوق الإنسان"، لافتاً إلى أن الدين الإسلامي يولي أهمية كبيرة للمرأة ويمنحها مكانة مميزة ويحمي حقوقها.

وأشار آل نهيان إلى أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة والفتاة في كافة مناحي الحياة.

كما تطرق الوزيران خلال الاتصال إلى اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، مجددان إدانتهما لهذه المداهمة.

ولفتا إلى أهمية الحفاظ على مكانة وقدسية الأماكن الدينية في القدس وزيادة التنسيق ضد مثل هذه الأعمال غير المقبولة.

وطالب الوزيران السلطات الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.