وزير الخارجية التركي: نرفض استفزاز بن غفير تجاه المسجد الأقصى

شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، على رفض أنقرة للتصرف الاستفزازي الذي قام به وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تجاه المسجد الأقصى.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه تشاوش أوغلو، الأربعاء، مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، هنأه فيه بتوليه منصبه الجديد، وفق بيان لوزارة الخارجية التركية.

وجاء في البيان :"ذكّر الوزير تشاوش أوغلو نظيره كوهين بحساسيات بلدنا وتطلعاته تجاه القضية الفلسطينية، وأكد في هذا السياق، أن العمل الاستفزازي لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أمس (الثلاثاء) ضد المسجد الأقصى المبارك لا يمكن قبوله".

وأضاف: "شدد الوزير على الأهمية التي توليها تركيا للحفاظ على مكانة المسجد الأقصى، ولفت انتباه نظيره إلى توقع بلاده تجنب جميع أنواع الأعمال الاستفزازية".

وأشار البيان إلى أن الوزيرين اتفقا خلال المحادثة بخصوص العمل المشترك على تطوير العلاقات الثنائية.

والثلاثاء، اقتحم بن غفير زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، باحات المسجد الأقصى لمدة ربع ساعة، في خطوة أدانها الفلسطينيون وعواصم عربية وغربية ونواب بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي.