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وزير الطاقة والموارد الطبيعية يبحث في شمال مقدونيا التعاون في مجال الطاقة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 04.01.2023 14:44
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز في شمال مقدونيا الأناضول وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز في شمال مقدونيا (الأناضول)

وصل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، شمال مقدونيا قادما من بلغاريا، والتقى رئيس شمال مقدونيا ستيفو بنداروفسكي، الأربعاء، وبحث معه التعاون في مجال الطاقة.

وقد وقع الوزير في بلغاريا الثلاثاء توقيع اتفاقية تعاون بين أنقرة وصوفيا في مجال الغاز الطبيعي.

واستقبل بنداروفسكي الوزير التركي في العاصمة سكوبيه، وعقد معه اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع التعاون في مجال الطاقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب مراسل الأناضول.

ومن المقرر أن يلتقي دونماز في إطار زيارته إلى سكوبيه وزير اقتصاد شمال مقدونيا كريشنيك بكتيشي.

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