وزير الطاقة والموارد الطبيعية يبحث في شمال مقدونيا التعاون في مجال الطاقة

وصل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، شمال مقدونيا قادما من بلغاريا، والتقى رئيس شمال مقدونيا ستيفو بنداروفسكي، الأربعاء، وبحث معه التعاون في مجال الطاقة.

وقد وقع الوزير في بلغاريا الثلاثاء توقيع اتفاقية تعاون بين أنقرة وصوفيا في مجال الغاز الطبيعي.

واستقبل بنداروفسكي الوزير التركي في العاصمة سكوبيه، وعقد معه اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع التعاون في مجال الطاقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب مراسل الأناضول.

ومن المقرر أن يلتقي دونماز في إطار زيارته إلى سكوبيه وزير اقتصاد شمال مقدونيا كريشنيك بكتيشي.