أردوغان يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتطهير شمالي سوريا من الإرهابيين

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتطهير منطقتي تل رفعت ومنبج شمالي سوريا على وجه الخصوص من تنظيم "واي بي جي (YPG)" الإرهابي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد البيان أن الرئيسين بحثا مواضيع الطاقة والعلاقات الثنائية، والحرب الروسية الأوكرانية وقضايا إقليمية بما فيها سوريا.

وقال أردوغان لبوتين، خلال الاتصال، إن حكومته عززت وتواصل تعزيز البنية التحتية المتعلقة بإنشاء مركز الغاز الطبيعي في تركيا.

وأكد أن تركيا تهدف لاستكمال خارطة طريقها حول إنشاء مركز لتخزين الغاز الطبيعي على أراضيها، واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن.

وأشار أردوغان إلى أن مبادرات ممر الحبوب وتبادل الأسرى وإقامة منطقة آمنة في محيط محطة زابوراجيا للطاقة النووية، أظهرت أن المفاوضات المتعلقة بالحرب الروسية-الأوكرانية أفضت إلى نتائج إيجابية.

وشدّد الرئيس التركي على أن الدعوات إلى السلام والتفاوض بين الجانبين يجب أن تدعم بوقف إطلاق النار من جانب واحد ورؤية الحل العادل.

وفي شأن آخر، لفت أردوغان إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتطهير المناطق السورية المتاخمة للحدود التركية، لا سيما تل رفعت ومنبج شمالي من تنظيم "واي بي جي (YPG)"، الذراع السوري لتنظيم "بي كي كي (PKK)" الإرهابي.

وأوضح أنه يجب على النظام السوري أن يكون بنّاء ويتخذ بعض الخطوات من أجل الحصول على نتيجة ملموسة بشأن الملف السوري.