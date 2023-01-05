تركيا والولايات المتحدة تجمدان أصول شبكة بتهمة تمويل الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة وواشنطن جمدتا أصول 5 أفراد وشخصيتين اعتباريتين بتهمة تمويل تنظيم داعش الإرهابي.
وذكرت الوزارة في بيان الخميس، أن بلادها جمدت أصول شبكة مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي.
وأضاف البيان أن أنقرة وواشنطن قررتا تجميد أصول 5 أفراد وشخصيتين اعتباريتين لارتباطهم بالتنظيم.
وأكد أن وزارة الخزانة والمالية التركية ستصدر لاحقا بيانا منفصلا للرأي العام عن تفاصيل القرار التركي الأمريكي.
وشدد على أن تركيا ستواصل اتخاذ خطوات فعالة لمنع تمويل الإرهاب والعمل بالتعاون مع شركائها الدوليين بهذا الإطار.