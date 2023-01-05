وحدات خفر السواحل تمنع المضايقات اليونانية لقوارب الصيد التركية

قالت قيادة خفر السواحل التركية إن وحداتها صدت زورق دورية لخفر السواحل اليوناني أثناء محاولته القيام بمضايقات لقوارب الصيد التركية بطلقات تحذيرية في بحر إيجه.

وأفادت القيادة في بيان رسمي صدر عنها، اليوم الخميس، أن الحادث وقع بالقرب من منطقة ديديم في مقاطعة أيدين ، إذ حاولت وحدات خفر السواحل اليونانية مضايقة قارب صيد تركي الساعة 12.02 ظهرًا. بالتوقيت المحلي (9 صباحًا بتوقيت جرينتش).

ووصل قارب خفر السواحل على الفور إلى مكان الحادث بناءً على نداء قارب الصيد ودفع خفر السواحل اليوناني بعيداً.

وأضاف البيان أن خفر السواحل التركي رد بالمثل بعد أن أطلق الجانب اليوناني طلقات تحذيرية أثناء مغادرتهم المنطقة.

وتتشهد العلاقات بين الجارتين خلافات حول عدة ملفات هامة، أهمهما المياة الإقليمية في بحر إيجة وشرق المتوسط، وكذلك المجال الجوي والطاقة، إضافة إلى جزيرة قبرص ووضع الجزر في إيجة.