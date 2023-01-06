أقار: فعلنا كل ما يجب القيام به من أجل سلامة ورفاهية وحماية مواطنينا

دعا وزير الدفاع خلوصي أقار اليونان إلى التخلي عن المواقف المتشددة والاستفزازية للجوار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجمعة في ولاية طوقات شمالي تركيا.

وأضاف فيه: "لقد فعلنا كل ما يجب القيام به من أجل سلامة ورفاهية وحماية مواطنينا وسنواصل القيام بذلك في المستقبل أيضا".

وبيّن: "نمد يد الصداقة بصدق إلى اليونان، لا تترددوا في إمساك يد الصداقة هذه".

وأكد أن اليونان لن تحصل على شيء من خلال موافقها المتشددة واستفزازاتها.

وتابع: "تعالوا لنتحدث ونتحاور بشكل مباشر، نحن نثق في أنفسنا لأننا على حق، ولكن للأسف نرى مشكلة على الجانب الآخر في هذا الصدد، لا تتحمسوا لخوض مغامرة بالاحتماء بالآخرين، لقد فعلتم هذا في الماضي والنتائج معروفة".

وأردف أقار: "تركيا لا تشكل بأي حال من الأحوال تهديدًا لأحد، تركيا حليف قوي وموثوق، يستمر وجودنا في جزيرة قبرص في إطار اتفاقيات الضمان والتحالف مع أشقائنا في جمهورية شمال قبرص التركية".

وحول اللقاء الثلاثي بين وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا مؤخراً في موسكو، قال أقار: "لقد طرحنا موقفنا بشكل واضح وصريح، قلنا إننا لن نقدم أي تنازلات في مكافحة الإرهاب، وليس لدينا أي هدف آخر غير محاربة الإرهاب".

وأضاف: "قلنا إنه لا يمكننا قبول المزيد من اللاجئين من سوريا، وأن موجة جديدة من الهجرة غير مقبولة لدينا، لذلك مع فعالياتنا هناك، نسعى جاهدين لإبقاء إخواننا وأخواتنا السوريين في أراضيهم".

وأردف: "أكدنا على ضرورة حل الأزمة السورية بطريقة شاملة وبمشاركة الجميع في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254، كما أن لدينا إخوة وأخوات سوريون نجتمع معهم في سوريا وتركيا، قلنا إننا لن نقول "نعم" لأي قرار يكون ضدهم وينتهك حقوقهم، ويجب على الجميع أن يعرفوا ويتصرفوا وفقًا لذلك".