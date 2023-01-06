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بعد هروبه من اليونان.. تركيا تحيّد قيادياً في تنظيم يساري متطرف شمالي سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 06.01.2023 11:58
الإرهابي زكي غوربوز الأناضول الإرهابي زكي غوربوز (الأناضول)

حيّدت الاستخبارات التركية، القيادي في تنظيم "الحزب الشيوعي الماركسي- اللينيني" المحظور، زكي غوربوز، في عملية شمالي سوريا.

وأفادت مصادر أمنية أن غوربوز واسمه الحركي "أحمد شوريش"، يعد المخطط والمحرض لتنفيذ هجوم على حافلة تابعة لسجن بورصة بتاريخ 20 أبريل/ نيسان 2022، وهجوم صاروخي ضد القوات التركية الحدودية بتاريخ 16 أغسطس/ آب 2022.

وأضافت أن الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد غوربوز في عملية بمدينة الحسكة شمالي سوريا.

ونشط غوربوز في صفوف الجناح المسلح التابع لتنظيم الحزب الشيوعي الماركسي- اللينيني، قبل أن يتولى ما يُعرف بـ"مسؤول تركيا" عام 2008.

وفي 2012 غادر غوربوز تركيا بطريقة غير شرعية على أمل الوصول إلى إيطاليا إلا أنه تم القبض عليه في اليونان فبراير/ شباط 2013.

ورغم طلب تركيا من اليونان إعادة غوربوز، رفضت أثينا ذلك وأطلقت سراحه في أبريل/ نيسان 2013، حيث توجه منها إلى العراق، ثم انتقل إلى سوريا، لينشط ضمن التنظيم مجددا، ويصبح مسؤول التنظيم عن سوريا اعتبارا من 2019.

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