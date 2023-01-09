أقار يزور ترسانة "غولجوك" البحرية ويتفقد أعمال بناء غواصة "بيري ريس"

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الاثنين، زيارة إلى حوض "غولجوك" لصناعة السفن في ولاية قوجة إيلي غربي البلاد، واطلع على مشروع بناء الغواصات التركية من فئة "ريس".

وذكرت وكالة الأناضول أن أقار تفقد الموقع رفقة رئيس الأركان العامة يشار غولر، وقادة القوات البرية موسى آوسور، والبحرية أرجومينت تاتلي أوغلو، والجوية آتيلا غولان.

وخلال الزيارة تلقى وزير الدفاع معلومات عن سير العمل في الموقع، ثم التقى مع العاملين فيه.

في السياق، اطلع وزير الدفاع التركي وقادة الجيش على مشروع بناء الغواصات التركية من فئة "ريس" ومن ضمنها الاختبارات التي أجرتها غواصة "بيري ريس".

وفي حديثه في قيادة القوات البحرية بولاية قوجه إيلي، هنأ أقار القوات البحرية التركية بالغواصات الجديدة التي ستدخل الخدمة مستقبلاً.

وقال: "في المرحلة القادمة توجد مهام بانتظاركم، لا يمكن التفكير أبداً بالتراجع خطوة واحدة عن حقوقنا ومصالحنا في بحري إيجة والمتوسط وقبرص، لم ولن نسمح بالتعدي على حقوقنا".

وشدد وزير الدفاع التركي على أنّ القوات المسلحة فعلت كل ما يلزم من أجل الدفاع عن 85 مليون مواطن، وأنّ الجيش التركي أجرى عمليات ومناورات في الآونة الأخيرة، هي الأكثر كثافة في التاريخ الجمهورية.

الجدير بالذكر أنّ مشروع بناء غواصات من فئة "ريس" تعد من الجيل الجديد وتتميز بتكنولوجيا متطورة في وحدات التخزين والتحمل وتصميمها المدمج ومستوى منخفض من الضوضاء ومستشعرات متطورة، فضلا عن تزويدها بنظام إدارة الحرب والأسلحة، وإمكانية تزويدها بطوربيدات "آكيا" وصواريخ "أطمجه" المضادة للسفن.