الرئيس التركي يدين أحداث العنف ضد حكومة "دا سيلفا" في البرازيل

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أحداث العنف التي استهدفت حكومة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

جاء ذلك في خطاب ألقاه عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، الإثنين.

وقال الرئيس أردوغان : "ندين أحداث العنف ضد (حكومة) السيد لولا، الذي تولى الرئاسة بشكل شرعي في الانتخابات التي أجريت في البرازيل".

وأضاف: "نعتقد أن هذه الأعمال التي وصلت إلى درجة اقتحام المجلس الوطني (الكونغرس) والقصر الرئاسي والمحكمة العليا، لا مكان لها في الديمقراطية".

وفي وقت سابق الإثنين، أدانت وزارة الخارجية التركية، أعمال العنف التي استهدفت حكومة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وأكدت أهمية احترام نتائج الانتخابات والعمليات الديمقراطية التي تعكس إرادة الشعب في البرازيل.

وأمس الأحد، تمكن أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو من اقتحام ونهب ثلاثة مبان حكومية في العاصمة برازيليا - مكتب الرئيس والكونغرس والمحكمة الفيدرالية العليا - قبل أن يتم احتواؤهم في النهاية من قبل قوات الأمن واعتقال 300 منهم.