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تسليم 40 منزلا لنازحين سوريين في عفرين

وكالة الأناضول للأنباء
إدلب
نشر في 09.01.2023 14:35
آخر تحديث في 09.01.2023 15:09
طفلة سورية في أحد البيوت التي تم تسليمها اليوم الأناضول طفلة سورية في أحد البيوت التي تم تسليمها اليوم (الأناضول)

قامت منظمتان تركيتان غير حكوميتين بتسليم 40 منزلا لنازحين في منطقة عفرين شمالي سوريا.

يأتي ذلك بعد حملة أعلنت عنها منظمة "فريق فيلم الإنسان" Human Movie Team العام الماضي، وشاركت فيها هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH).

وجرت عملية التسليم للأسر السورية النازحة في حفل نظمته بلدية شران التابعة لمنطقة عفرين.

وفي حديث للأناضول قالت مسؤولة فريق "فيلم الإنسان" تولاي غوكتشيمان، إن المنظمة أطلقت حملة بناء المساكن بعد رؤية طفلة سورية حافية القدمين تسير فوق الثلج.

وأفادت غوكتشيمان أن الحملة تأتي تلبية لحملة كبرى أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان لبناء 100 ألف منزل للنازحين شمالي سوريا.

وتابعت: "أنا أعرف ماذا يعني العيش في الخيام، أنا آت هنا منذ سنوات وشاهدت الأوضاع وعشتها مع النازحين".

وأوضحت أنّ كل منزل من التي تم تسليمها مؤلف من غرفتين وصالة معيشة، ومزود بخزان للماء وأيضا بالكهرباء.

من جهتها أعربت "أم محمد" النازحة من محافظة حمص السورية، عن سعادتها لقرب انتهاء معاناتها ومعاناة زوجها وأطفالها السبعة في الخيام.

وتوجهت أم محمد بالشكر لتركيا، ولمشاعر الأخوة التي أبدتها تجاه السوريين من خلال مد يد العون لهم.

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