تشاوش أوغلو يفتتح المبنى الجديد للقنصلية التركية في كيب تاون

افتتح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الاثنين، المبنى الجديد لقنصلية بلاده في مدينة كيب تاون بجمهورية جنوب افريقيا.

وفي كلمة خلال حفل الافتتاح أشار تشاووش أوغلو، إلى التطور المستقر في العلاقات التجارية بين تركيا وجمهورية جنوب افريقيا.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ازداد خلال العام المنصرم بنسبة 50 بالمئة، ليصل إلى 3 مليارات دولار.

وأعرب عن أمله في أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات القليلة القادمة.

وأكد أن تركيا تبذل جهودا مضاعفة لتعزيز علاقاتها مع دول القارة الافريقية، مشيرا في هذا السياق إلى أواصر الصداقة التي تربط بين الشعب التركي وشعوب القارة الافريقية.