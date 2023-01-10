أقار: نأمل أن تسهم المحادثات مع النظام السوري بإحلال السلام في المنطقة

أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أقار عن أمله في أن تسهم المحادثات بين تركيا والنظام السوري إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أقار، في تصريح للصحفيين عقب اجتماع للحكومة التركية الاثنين، أن المحادثات مع الجانب السوري بعد (انقطاع) 11 عاماً "جرت بنوايا حسنة ومن أجل إحلال السلام في المنطقة".

وفي إجابته عن سؤال حول إمكانية اجتماع وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا مجدداً، قال أقار: "هذه المرحلة بدأت بعد 11 عاماً بنوايا حسنة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، ونتمنى أن يحل السلام والاستقرار عن طريق اللقاءات المتبادلة".

وأكد الوزير أن تركيا تسعى لإيجاد حلول دائمة لمشكلتي الإرهاب والهجرة، معرباً عن أمله في إمكانية تهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن.

وشدد على أن أنقرة لم ولن تُقدم على أي خطوة من شأنها إلحاق الضرر بـ"الإخوة السوريين المقيمين في تركيا أو في الداخل السوري".

يذكر أن وزراء دفاع تركيا وروسيا والنظام السوري عقدوا قبل نحو أسبوعين اجتماعاً ثلاثياً في العاصمة الروسية موسكو.

وبحسب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من المقرر عقد اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية البلدان الثلاثة "قريبا".