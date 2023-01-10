بايكار التركية تعلن نجاح اختبار مسيرة بإقلاع عمودي

أعلنت شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية، نجاح اختبار مسيرتها "ديها"، والتي تتميز بالإقلاع والهبوط عموديا.
ونشرت بايكار التركية، الثلاثاء، مشاهد لمسيرتها عبر حسابها في تويتر.
وذكرت أنّ المسيرة وصلت إلى ارتفاع عملياتي بلغ 8 آلاف قدم.
وأشارت إلى أن مسيرة "ديها" هي طائرة استطلاع وقادرة على أداء مهام استخبارية.
وتتمتع بميزة الإقلاع والهبوط الآلي بفضل تقنية دمج المستشعرات المطبقة بها.
وتمتلك الطائرة نطاق اتصالات يصل إلى 150 كيلومترا.
ويمتاز محرك الطائرة باستهلاكه المنخفض للوقود وقدرته العالية على التحمل.