بمشاركة وزير الخارجية.. افتتاح "مركز دراسات تركيا" في جنوب إفريقيا

افتتح وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، اليوم، مركز دراسات تركيا في جامعة بريتوريا بجمهورية جنوب إفريقيا، وهو ملحق بوقف المعارف التركي.

جاء ذلك على هامش جولته الإفريقية التي بدأها الأحد، من جنوب إفريقيا وتشمل أيضا زيمبابوي ورواندا والغابون وساو تومي وبرينسيبي.

وفي كلمة له في افتتاح المركز التابع لوقف المعارف التركي، قال تشاوش أوغلو إنه يتميّز بأنه المركز الوحيد بجنوب إفريقيا، المتخصص في دراسات تركيا.

ومن المقرر أن يحفّز المركز التفاعل الأكاديمي والسياسي بين تركيا وإفريقيا، حسب تشاوش أوغلو.

وأكد الوزير التركي أن جامعة بريتوريا ستتبوأ مكانة هامة في دراسات تركيا، بفضل المركز.

وفي سياق متصل، قال تشاوش أوغلو إن مقاربة تركيا إزاء القارة السمراء تتطابق مع مبادئ الاتحاد الإفريقي، مبينا أن أنقرة تشارك الاتحاد في شعاره "إفريقيا مستقبلنا".