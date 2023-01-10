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وزير الخارجية التركي يدعو إلى إرسال المزيد من الحبوب إلى إفريقيا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 10.01.2023 15:53
آخر تحديث في 10.01.2023 17:28
وزير الخارجية التركي ونظيرته الجنوب إفريقية IHA وزير الخارجية التركي ونظيرته الجنوب إفريقية (IHA)

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، بضرورة إرسال كميات أكبر بكثير من الحبوب والأسمدة إلى القارة الإفريقية والدول النامية والبلدان الأقل نماء.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في بريتوريا مع نظيرته الجنوب إفريقية ناليدي باندور.

وأفاد تشاوش أوغلو أنه بحث مع نظيرته باندور القضايا الثنائية والدولية، معرباًعن رغبة بلاده في عقد اجتماع "اللجنة الثنائية الوطنية" الأولى بين جنوب إفريقيا وتركيا في أنقرة العام الجاري.

وأضاف: "عام 2022، زاد حجم تبادلنا التجاري 50 بالمئة وتجاوز 3 مليارات دولار"، مؤكدا رغبة بلاده في تنظيم الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية المشتركة في تركيا لمناقشة كافة جوانب التعاون الاقتصادي.

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