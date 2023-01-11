أنقرة تطالب بالإفراج عن تتار القرم المحتجزين لأسباب سياسية

أعربت تركيا عن قلقها حيال قرار السجن الصادر بحق 5 من تتار القرم في شبه الجزيرة، مطالبة بإطلاق سراحهم.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الأربعاء: "نشعر بالقلق حيال القرار الصادر اليوم بالسجن 13 عاما بحق أبناء جلدتنا من تتار القرم وهم جميل غفاروف وثروت غازييف وأفكان عثمانوف وعليم كريموف وسيران مرتضى".

وجدد البيان دعم تركيا حق تتار القرم في العيش بحرية وأمان في وطنهم الأم شبه جزيرة القرم.

وأشارت الوزارة إلى أنها تنتظر "اتخاذ الخطوات اللازمة في أقرب وقت لإطلاق سراح جميع المحتجزين لأسباب سياسية في شبه جزيرة القرم بمن فيهم الأشخاص المذكورين".

وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/ آذار 2014، ضمت روسيا إلى أراضيها شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.

وينتمي "تتار القرم"، إلى مجموعة عرقية تركية تعتبر شبه الجزيرة موطنها الأصلي، وتعرضوا إلى عمليات تهجير قسرية نحو وسط روسيا، وسيبيريا، ودول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية، التي كانت تحت الحكم السوفييتي.