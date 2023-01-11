الكرملين: يصعب تصديق مزاعم تزويد تركيا لأوكرانيا بذخائر عنقودية

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن المزاعم القائلة أن تركيا زودت أوكرانيا بذخائر عنقودية، يصعب تصديقها مؤكدا :"هناك أخبار مزيفة أكثر من الأخبار الموثوقة والصحيحة".

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين، الأربعاء، بشأن مزاعم نشرتها بعض وسائل الإعلام بأن "تركيا زودت أوكرانيا بذخائر عنقودية".

وشدد بيسكوف على صعوبة الحديث عن مصداقية هذه الأخبار، قائلا: "كما تعلمون، هناك أخبار مزيفة أكثر من الأخبار الموثوقة والدقيقة، لذلك نحن نتابع كل هذا بعناية".

وصرح بيسكوف أنه من المعروف أن تركيا أرسلت مسيرات من طراز بيرقدار وذخائرها إلى أوكرانيا.

وأضاف: "تركيا لديها التزامات كدولة عضو في حلف الناتو ولديها علاقات ثنائية مع دول أخرى، ولكن في الوقت نفسه، فإن علاقات الشراكة القائمة على التفاهم المتبادل، والمصالح المتبادلة، والاحترام المتبادل والاستعداد للتفاوض بشأن أصعب المشاكل توحدنا مع تركيا".

ورداً على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا ، قال بيسكوف: "كانت روسيا دائمًا على استعداد لحل المشاكل من خلال المفاوضات، وقد قال الرئيس فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا إننا مستعدون لذلك، بالطبع من الأفضل تحقيق أهدافنا من خلال الوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية".

وكان الرئيس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقع في وقت سابق على مرسوم مجلس الأمن القومي الأوكراني الذي ينص على أنه من غير الممكن التفاوض مع بوتين بشأن الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا.