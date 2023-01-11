تركيا تواصل عمليات مكافحة تجارة وتصنيع وتهريب المخدرات

اختتمت العديد من عمليات مكافحة المخدرات التي نفذت في جميع أنحاء تركيا باعتقال عشرات المشتبه بهم، بينما أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو اعتقال 120 شخصاً بعد عملية مكثفة جرت صباح الثلاثاء في أوشاك.

وتم القبض على العشرات من الأشخاص في ولايتين تركيتين في عدة عمليات أجريت في وقت متأخر من يوم الاثنين والأسبوع الماضي، وتم ضبط 56 كيلوغراماً من المخدرات في منطقة يوكسكوفا في هكاري.

كما اعتقل 120 مشتبهاً به في أعقاب عملية واسعة النطاق لمكافحة المخدرات في أوشاك أجريت تحت إشراف وزارة الداخلية.

العمليات على الصعيد الوطني

اعتقلت فرق الدرك في منطقتي باليكسير ودورسون بيه شمال غرب البلاد 45 مشتبهاً به خلال عمليات ضد المخدرات والجريمة المنظمة.

ووفقاً للمعلومات الواردة من قيادة الدرك في ولاية باليكسير، تم تنفيذ عملية متزامنة في عناوين إقامة المشتبه بهم الذين عُرف ارتباطهم بتهريب المخدرات.

وضبطت الشرطة حوالي 692 حبة من المخدرات الصناعية و41 غراماً من الميثامفيتامين و246 غراماً من الحشيش و4 قطع أثرية تاريخية و1.322 لتراً من الكحول المنتج بشكل غير قانوني وعدة أسلحة خلال العملية.

من ناحية أخرى، تم ضبط 47.5 كغ من الهيروين و8.5 كغ من الميثامفيتامين مخبأة فى مجرى نهر خلال عملية بحث أجريت فى ريف منطقة يوكسكوفا فى هكاري.

وجاء في البيان الصادر عن والي هكاري استمرار أعمال قيادة الدرك لمنع تصنيع وتهريب المخدرات أو المواد المنشطة.

وفي عمليات منفصلة استهدفت جرائم متعلقة بالمخدرات الأسبوع الماضي وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تم اعتقال مئات المشتبه بهم في قوجالي ومانيسا وكهرمان مرعش ودنيزلي.

وأسفرت العمليات التي قامت بها إدارة شرطة ولاية قوجالي وفرق مكافحة جرائم المخدرات التابعة لقيادة الدرك بالولاية في الفترة من 2 إلى 8 يناير/كانون الثاني، عن اعتقال 14 من المشتبه بهم بعد إلقاء القبض على إجمالي 136 في 102 موقع في أنحاء الولاية. وبدأت الإجراءات القانونية بحق 7 منهم وأفرج عن 11 منهم بشرط الرقابة القضائية. وأثناء عمليات البحث في قوجالي ومن بين عمليات البحث الأخرى، تم ضبط حوالي 166 غراماً من شبائه القنَّبين الصناعي و141 غراماً من الميثامفيتامين و1.558 غراماً من القنب و26 غراماً من المستحضرات الصيدلانية الاصطناعية.

وفي عمليات التفتيش التي أجريت للكشف عن تجار المخدرات في دنيزلي جنوب غرب تركيا، تم إلقاء القبض على ما مجموعه 10 أشخاص في 2 يناير/كانون الثاني و8 يناير/كانون الثاني، وتمت إحالتهم إلى السلطات القضائية بتهمة تهريب المخدرات ونقلوا إلى السجن.

في غضون ذلك، وفي عملية نُظِّمت بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات التابع للشرطة ومديرية أمن الولاية في كهرمان مرعش، تم القبض على 5 من المشتبه بهم متلبسين بتهمة تعاطي المخدرات.

وتخوض تركيا كونها دولة تقع على مفترق طرق آسيا وأوروبا، معركة شاقة لمنع تهريب المخدرات الدولي بينما تتطلع أيضاً إلى الحد من تعاطي المخدرات المحلي.

ومن خلال عمليات شرطة مكافحة تهريب المخدرات التي زادت في العامين الماضيين، حققت الدولة أيضاً تقدماً في عمليات ضبط الميثامفيتامين حيث أشارت وزارة الداخلية إلى أنه اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول 2022، ضبط ما مجموعه 15 طناً من الميثامفيتامين في جميع أنحاء البلاد.

عملية أوشاك

بتوجيه من وزير الداخلية سليمان صويلو وبمشاركة 609 من أفراد الشرطة والدرك، تم اعتقال 120 مشتبهاً به في وقت مبكر من يوم الثلاثاء في أوشاك في عملية تكرر إجراؤها للمرة 33.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب العملية، أفاد صويلو أنه تم القبض على 120 مشتبهاً به بمساعدة مكتب المدعي العام في أوشاك وتم إجراؤها في 127 موقعاً. وأشار صويلو إلى أن من بينهم "تجار مخدرات وآخرون يصنعونها ويتاجرون بها".

وبهذه المناسبة، قال صويلو: "لن نسلم شبابنا وأطفالنا وعائلاتنا لقبضة المخدرات، وستستمر عملياتنا للقضاء على المخدرات في كل جزء من البلاد".

وأكد الوزير الذي تحدث أيضاً في ندوة لمكافحة المخدرات نظمها مكتب والي إسطنبول يوم الاثنين إن تركيا "تبذل جهوداً كبيرة لوقف الجرائم المتعلقة بالمخدرات. وقد نفذنا أكثر من 57 عملية دولية " مشيراً إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغه أن" مكافحة المخدرات يجب أن تستمر بحزم".