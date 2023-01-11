سفير الكويت بأنقرة: أشعر بالفخر تجاه التقدم الذي حققته تركيا في السنوات الأخيرة

صرح سفير الكويت في أنقرة، وائل يوسف العنزي، إنه كمواطن عربي وكويتي يشعر بالفخر للتقدم الذي أحرزته تركيا في السنوات الـ 20 الأخيرة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الثلاثاء، خلال زيارته لوالي أنطاليا، أرسين يازيجي، حسب بيان صادر عن الولاية.

وأعرب السفير الكويتي عن سعادته لزيارة أنطاليا لأول مرة.

وأشار إلى أن تركيا تتصدر الدول المفضلة سياحيا للمواطنين الكويتيين، لافتا إلى زيارة 470 ألف كويتي لتركيا العام الماضي، 19 ألفا منهم جاؤوا إلى أنطاليا.

السفير الكويتي شدد أيضا على رغبتهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأردف: "نحدث أولادنا بأن تركيا تساندنا وتقف إلى جانبنا، ونكنّ التقدير لها حكومة وشعبا".

وعبر عن شعوره بالفخر إزاء التقدم الذي أحرزته تركيا خلال السنوات الـ 20 الأخيرة، واصفا إياها بأنها "مصدر فخر لكافة المسلمين".

بدوره، أعرب والي أنطاليا عن سعادته لاستضافة السفير الكويتي في الولاية التي قال إنها عاصمة السياحة والزراعة التركية.

وأضاف أن أنطاليا استقبلت العام الفائت، 13.5 مليون سائح عبر الخطوط الجوية لوحدها.