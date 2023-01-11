عبد الحميد الدبيبة يؤكد على ضرورة التعاون مع تركيا في كافة المجالات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة على ضرورة التعاون مع تركيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

جاء ذلك في تصريح للدبيبة نقله مكتبه الإعلامي في بيان الثلاثاء بعد استقباله السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز والعاملين بالملحقية العسكرية بالسفارة بمناسبة انتهاء مدة عمل الملحق العسكري التركي في ليبيا، "توابل منكشا".

ووفق البيان وجه الدبيبة "الشكر للملحق العسكري التركي في ليبيا على التعاون الإيجابي طيلة عمله بالسفارة".

وأكد الدبيبة "ضرورة التعاون مع دولة تركيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية ".

وتربط ليبيا وتركيا العديد من الاتفاقيات الأمنية والعسكرية والاقتصادية التي تم توقيعها في عهد الدبيبة والعهد الذي سبقه برئاسة رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فائز السراج.