أردوغان: نمضي قدما وبقوة نحو تحقيق مئوية تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تمضي قدما وبقوة نحو تحقيق مئوية تركيا، من خلال الأشواط التي قطعتها في مجال العلوم والتكنولوجيا.

جاء ذلك في الاجتماع التنسيقي للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية عام 2053 "البحث والتطوير والابتكار"، الخميس، الذي عقد في قصر جانقايا بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن تركيا توجه أنظارها لرؤية عام 2053 التي بدأنا وضع أهدافها تدريجيا، بشأن طفرات التنمية الخضراء التي ترتبط ارتباطا وثيقا ببلدنا والعالم.

وأكد أن تركيا تهدف لبلوغ القمة في جميع المجالات بالسياسة والاقتصاد والاجتماع وصولا إلى التكنولوجيا.

وذكر أن تركيا حققت نتائج جيدة في عدة مجالات وعلى رأسها موارد البحث والتطوير المؤهلة، وتقنيات الطاقة والطب والتكنولوجيا الحيوية والابتكار الوطني.

وتابع أن "نجاحنا في مجال الصناعات الدفاعية الذي يعد قاطرة العلم والتكنولوجيا هو خير دليل على ذلك".

وعن اتفاقية باريس للمناخ، قال أردوغان إنه ينبغي لجميع أطرافها الالتزام ببرامجها الخاصة للوصول إلى الأهداف المحددة.

وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، دخلت اتفاقية باريس للمناخ حيز التنفيذ في تركيا، بعد أن صدّق عليها البرلمان.

ومع دخول اتفاقية المناخ حيز التنفيذ في تركيا، ستشكل أنقرة المناخ القانوني اللازم لإعادة هيكلة القوانين والسياسات بما يتوافق مع هدف الاتفاق الرامي لحصر الاحترار العالمي في نطاق 1.5 درجة مئوية.