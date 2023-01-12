أنقرة: اجتماع مرتقب لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا مطلع فبراير

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ، مساء اليوم الخميس ، إن وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا قد يجتمعون في بداية فبراير/ شباط ، دون تحديد إطار زمني محدد.

وقال تشاوش أوغلو للصحفيين في رواندا: "لا يوجد موعد واضح بعد لكننا سنعقد هذا الاجتماع الثلاثي في أقرب وقت ممكن، ربما في بداية فبراير."

وأوضح أن بلاده قدمت اقتراحات بشأن المواعيد لروسيا ، نافياً التقارير التي تفيد بأن الوزراء سيجتمعون الأسبوع المقبل، واضاف: "هذا ليس صحيحاً لكننا سنعقد الاجتماع الثلاثي في الفترة المقبلة وهذه حقيقة".

وسيكون الاجتماع المرتقب المحتمل بين تشاوش أوغلو ونظيره الروسي سيرجي لافروف والسوري فيصل مقداد، على مستوى عالٍ من المحادثات منذ بدء الحرب الأهلية السورية في أوائل عام 2011.

وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اجتمع وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في تركيا وروسيا والنظام السوري في موسكو، واتفقوا على مواصلة الاجتماعات الثلاثية لضمان الاستقرار في سوريا والمنطقة الأوسع.