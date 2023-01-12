أنقرة: الحكومة الليبية أبلغتنا بتمسكها باتفاق الهيدروكربون

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن الحكومة الليبية أبلغت أنقرة تمسكها بمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في مجال الهيدروكربون.

جاء ذلك في تصريح أدلى به في العاصمة الرواندية كيغالي التي يزورها الخميس، تطرق فيه إلى قرار محكمة بطرابلس وقف تنفيذ مذكرة التفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي) الموقعة بين البلدين.

وأفاد تشاوش أوغلو أن أنقرة تواصلت على الفور مع رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، عقب القرار الذي صدر عن محكمة استئناف طرابلس الثلاثاء الماضي.

وذكر أن الجانبين وقعا المذكرة خلال زيارته إلى طرابلس في 3 أكتوبر 2022، مبينا أنها مثل بقية مذكرات التفاهم التي وقعتها ليبيا مع الدول الأخرى لا تحتاج إلى تمريرها من البرلمان.

وأضاف: "المحكمة قررت وقف التنفيذ، فهذا قرار وليس حكماً نهائياً، الحكومة (الليبية) أبلغتنا بتمسكها بالمذكرة ومتابعتها عن كثب، وبالنتيجة اتفاقية التعاون هذه مهمة للغاية بالنسبة لليبيا أيضا".

>يتبع ///