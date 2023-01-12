اللجنة العسكرية القطرية التركية تعقد اجتماعها الخامس في الدوحة

عقدت اللجنة العسكرية القطرية ـ التركية اجتماعها الخامس في العاصمة الدوحة، برئاسة رئيس أركان القوات المسلحة القطرية سالم بن حمد بن عقيل النابت ونظيره التركي يشار غولر.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع القطرية، الأربعاء، أن اجتماع الجنة العسكرية المشتركة مع تركيا "تناول عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة المتعلقة بتعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات العسكرية والأمنية".

وحضر الاجتماع عدد من كبار القادة والضباط في القوات المسلحة القطرية والضباط أعضاء الوفد التركي.

ولم يذكر بيان الوزارة القطرية مزيدا من التفاصيل حول الاجتماع.

وعلى هامش الزيارة الرسمية، زار رئيس الأركان التركي مقر السفارة التركية في الدوحة، والتقى السفير مصطفى كوكصو، الذي أطلعه على سير العمل في السفارة.

كما زار غولر مقر القيادة التركية القطرية المشتركة بالدوحة.

وتعقد اجتماعات اللجنة العسكرية العليا القطرية ـ التركية مرة سنويا بالتبادل بين البلدين، إذ عقد اجتماعها الأول بالدوحة في فبراير/ شباط 2019، والثاني بأنقرة في فبراير 2020، والثالث بالدوحة في مارس/ آذار 2021، والرابع بأنقرة في مارس 2022.

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري بين قطر وتركيا منذ يونيو/ حزيران 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونصت الاتفاقية على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري والصناعات الدفاعية والمناورات المشتركة وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.