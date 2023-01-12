تركيا: أردوغان سيهاتف بوتين وزيلينسكي بشأن الممر الإنساني

كشف المفتش العام في تركيا "شرف مالقوتش"، مساء الخميس، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري اليوم أو غداً اتصالين هاتفيين مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بخصوص فتح ممر إنساني بين موسكو وكييف.

جاء ذلك في كلمة خلال الجلسة الختامية لمؤتمر دولي نظمته مؤسسة أمناء المظالم في تركيا، بعنوان "مستقبل حقوق الإنسان في القرن 21".

وأوضح مالقوتش أن الهدف من هذا المؤتمر هو عقد لقاء ثنائي بين أمناء المظالم لكل من روسيا وأوكرانيا، بغية إطلاق حوار بينهما.

وأضاف أنه التقى أميني المظالم في روسيا وأوكرانيا، وأنهما طلبا من الرئيس أردوغان تكثيف جهوده فيما يخص فتح ممر إنساني بين بلديهما.

وأمس الأربعاء، شهدت العاصمة التركية أنقرة انعقاد لقاء ثنائي جمع أمين المظالم الروسي ونظيره الأوكراني.

وفي تصريحات أدلت بها للصحفيين، قالت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، إن اللقاء شهد مباحثات حول 10 ملفات، لافتة إلى استمرار التواصل بين موسكو وكييف عبر أميني المظالم، بسبب انقطاع الطرق الدبلوماسية جراء الحرب.

كما أكدت أن الجانبين بحثا إنشاء ممرات إنسانية بين روسيا وأوكرانيا، وتأمين تواصل الأسرى مع عائلاتهم ونقل المصابين منهم إلى المشافي.