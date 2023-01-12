رئيس البرلمان التركي يلغي زيارة نظيره السويدي إلى أنقرة ردا على استفزازات أنصار "بي كي كي" الإرهابي

ألغى رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، مساء اليوم الخميس، زيارة نظيره السويدي أندرياس نورلين إلى أنقرة الامقررة في 17 من الشهر الجاري رداً على استفزازات أنصار "بي كي كي" الإرهابي في ستوكهولم.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة البرلمان التركي في العاصمة أنقرة.

وجاء في البيان: "رداً على تصرف إرهابيي بي كي كي الذين استهدفوا الرئيس رجب طيب أردوغان وتركيا في العاصمة السويدية ستوكهولم، ألغى رئيس البرلمان شنطوب زيارة نظيره السويدي نورلين إلى أنقرة المقررة يوم 17 يناير/ كانون الثاني الجاري".

وفي وقت سابق الخميس، قامت مجموعة من أنصار التنظيم الإرهابي بالتجمع أمام مبنى البلدية التاريخي في ستوكهولم، وتعليق دمية تصور الرئيس أردوغان على عمود قرب المبنى.

ونشرت حسابات مرتبطة بالتنظيم الإرهابي مقطعا مصورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر لحظات تعليق الدمية من قدميها، وذيّل المقطع المصور بعبارات تهديدية باللغة التركية تستهدف تركيا والرئيس أردوغان.

وتضمن المنشور دعوة لتنظيم مظاهرة مناهضة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في 21 يناير الجاري في ستوكهولم، كما تضمن تعليقات مهينة.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، عرض عناصر على صلة بالتنظيم مشاهد على مبنى سفارة أنقرة لدى ستوكهولم فيها دعاية للتنظيم ومحتوى يسيء للرئيس أردوغان، واستدعت الخارجية التركية على إثرها سفير السويد لدى أنقرة ستافان هيرستروم، احتجاجا على العمل وتنديدا به.