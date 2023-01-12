وزير الخارجية التركي: 5 ملايين طن من الحبوب وصلت جنوب الصحراء الإفريقية

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أنّ أكثر من 5 ملايين طن من الحبوب وصلت دول جنوب الصحراء الإفريقية منذ توقيع اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الرواندي فنسنت بيروتا في العاصمة الرواندية كيغالي.

وأشار تشاوش أوغلو أنّ اتفاقية الحبوب منذ توقيعها أفرجت عن أكثر من 17 مليون طن من الحبوب وصلت دول العالم عبر البحر الأسود.

وأوضح أنّ أكثر من 60 بالمئة من الحبوب الأوكرانية المصدرة عبر البحر الأسود وصلت إلى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

ووفق الوزير التركي فقد بحث الجانبان في اجتماعهما قبيل المؤتمر الصحفي العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والصناعات الدفاعية والثقافة والتعليم.

وشدد تشاوش أوغلو على رغبة الحكومة التركية في تفعيل الاستشارة السياسية بين البلدين، وتأسيس مجموعة صداقة برلمانية بينهما.

ولفت إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين 5 أضعاف في آخر 3 سنوات، وإلى أهمية زيادتها وجعلها متكافئة لكلا البلدين في المستقبل.

وبلغ حجم الاستثمارات التركية في رواندا نصف مليار دولار وتشكل 13 بالمئة من حجم الاستثمارات الخارجية، وفي مقدمتها الاستثمارات في قطاعات السياحة والطاقة والإنشاءات.

وتجري الخطوط الجوية التركية يوميا رحلات بين إسطنبول والعاصمة كيغالي بحسب تشاووش أوغلو.

ويدرس أكثر من 185 طالب رواندي في تركيا مستفيدين من برنامج المنح التركية.

ويشرف معهد يونس إمره التركي على تدريس اللغة التركية للروانديين، إلى جانب فتح مركز له في جامعة رواندا، حيث أعرب تشاووش أوغلو عن سعادته للإقبال الكبير للروانديين على تعلم اللغة التركية.

وأعلن أنّ الجانبين التركي والرواندي وقعا اتفاقيتي تعاون في مجال الثقافة والمعلوماتية والابتكار، وزيادة التعاون في مجال الأمن والصناعات الدفاعية.

وأشار إلى أنه سيلتقي بالرئيس الرواندي بول كاغامه وسيسلمه خلالها دعوة من نظيره رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا.