أنقرة تفتح تحقيقاً بسبب العمل الاستفزازي لأنصار تنظيم "بي كي كي" الإرهابي

أطلقت نيابة أنقرة تحقيقاً حول العمل الاستفزازي الذي قام به أنصار تتظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي في السويد إثر شكوى تقدم بها محامي الرئيس أردوغان.

وأعلن حسين أيدن، محامي الرئيس التركي، الجمعة، أنه تقدم بشكوى إلى النيابة، ضد منفذي تلك الأفعال التي تشكل جريمة وتستهدف الرئيس أردوغان.

وإثر الشكوى أطلقت نيابة أنقرة تحقيقا حول المتورطين في العمل الاستفزازي الذي جرى في العاصمة السويدية ستوكهولم.

والخميس، قامت مجموعة من أنصار التنظيم الإرهابي بالتجمع أمام مبنى البلدية التاريخي في ستوكهولم، وتعليق دمية تصور الرئيس أردوغان على عمود قرب المبنى.

واستدعت وزارة الخارجية التركية سفير ستوكهولم لدى أنقرة وأبلغته رفضها لدعاية أنصار تنظيم "بي كي كي" الإرهابي بالسويد التي استهدفت أردوغان.