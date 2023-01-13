تشاوش أوغلو: "بي كي كي" يزرع الألغام في طريق السويد إلى الناتو

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، إن تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي يزرع الألغام في طريق انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك في تصريح لقناة "TRT" الحكومية، علق فيه على تجمع عدد من أنصار "بي كي كي" الإرهابي أمام مبنى البلدية التاريخي في العاصمة السويدية ستوكهولم، الخميس، وتعليق دمية تصور الرئيس رجب طيب أردوغان على عمود قرب المبنى.

وأوضح تشاوش أوغلو أن إزالة هذه الألغام أو السير فوقها، خيار عائد للسويد.

وأضاف أن التنظيم الإرهابي يواصل استفزازاته في السويد، مبينا أن الهدف الرئيسي لـ"بي كي كي" ليس الرئيس أردوغان فحسب، بل عموم تركيا.

وتابع: "التنظيم الإرهابي يستهدف السويد أيضا ويحاول عرقلة عضويتها في الناتو لذا يواصل استفزازاته وممارساته الإرهابية هناك".

وأشار إلى أن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير السويدي في أنقرة، وتم إبلاغه بالاستياء الشديد من الاستفزاز في ستوكهولم.

وفي وقت سابق الخميس، قامت مجموعة من أنصار التنظيم الإرهابي بالتجمع أمام مبنى البلدية التاريخي في ستوكهولم، وتعليق دمية تصور الرئيس أردوغان على عمود قرب المبنى.

ونشرت حسابات مرتبطة بالتنظيم الإرهابي مقطعا مصورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر لحظات تعليق الدمية من قدميها.

وذيّل المقطع المصور بعبارات تهديدية باللغة التركية تستهدف تركيا والرئيس أردوغان.

المنشور الذي أشار إلى تنظيم مظاهرة مناهضة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري في ستوكهولم، تضمن تعليقات مهينة لفتت الأنظار.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، عرض عناصر على صلة بـ"بي كي كي" مشاهد على مبنى السفارة التركية في ستوكهولم تتضمن دعاية للتنظيم الإرهابي ومحتوى مسيئا للرئيس أردوغان، لتستدعي وزارة الخارجية التركية على إثرها السفير السويدي ستافان هيرستروم، احتجاجا على العمل وتنديدا به.